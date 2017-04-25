Российские хакеры атаковали сервера французского кандидата в президенты Эммануеля Макрона

MIGnews.com.ua

Исследование японской антивирусной компании Trend Micro показало, что серверы избирательного штаба фаворита президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона были атакованы хакерами, которых эксперты связывают с Главным разведывательным управлением России, передает Associated Press .

Согласно исследованию, связанные с Россией хакеры около 160 раз атаковали ресурсы штаба Макрона. Глава профильного направления в штабе Макрона Мунира Мажуби сообщил, что были обнаружены попытки взлома серверов.

"Это серьезно, но ничего компрометирующего", - заявил он и уточнил, что хакерские атаки были в основном совершены в декабре 2016 года.

Данные Trend Micro демонстрируют, что одним из свидетельств кибератак стало создание фейкового сайта для сбора паролей сотрудников избирательной кампании Макрона, который работал на протяжении нескольких месяцев.

В Trend Micro называют ответственными за атаки хакеров из Pawn Storm ("Пешечный Штурм"), организации, которую связывают с российской разведкой.

Во Франции официальные лица пока не называют того, кто стоит за атаками.