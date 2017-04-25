Российские хакеры атаковали сервера французского кандидата в президенты Эммануеля Макрона

Исследование японской антивирусной компании Trend Micro показало, что серверы избирательного штаба фаворита президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона были атакованы хакерами, которых эксперты связывают с Главным разведывательным управлением России, передает Associated Press.
Согласно исследованию, связанные с Россией хакеры около 160 раз атаковали ресурсы штаба Макрона. Глава профильного направления в штабе Макрона Мунира Мажуби сообщил, что были обнаружены попытки взлома серверов.
"Это серьезно, но ничего компрометирующего", - заявил он и уточнил, что хакерские атаки были в основном совершены в декабре 2016 года.
Данные Trend Micro демонстрируют, что одним из свидетельств кибератак стало создание фейкового сайта для сбора паролей сотрудников избирательной кампании Макрона, который работал на протяжении нескольких месяцев.
В Trend Micro называют ответственными за атаки хакеров из Pawn Storm ("Пешечный Штурм"), организации, которую связывают с российской разведкой.
Во Франции официальные лица пока не называют того, кто стоит за атаками.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель Министерства обороны Дании Клаус Йорт Фредриксен заявил, что хакеры из Российской Федерации, которые связаны с правительством страны, в течение двух лет получали доступ к электронным почтовым ящикам Министерства обороны Дании.