Во Франции активисты протестуют против результатов выборов

В Париже активист вышли на протест после обнародования первых результатов президентских выборов, пишет Корреспондент.
По полученным данным, люди недовольны выходом во второй тур лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Стоит отметить, что из-за протеста движение транспорта у площади Бастилии было полностью перекрыто. Правоохранителям пришлось применить против людей дымовые шашки и слезоточивый газ. Также полиция использовала дубинки.
Сообщается об одном пострадавшем протестующем - он получил ранение во время столкновений с полицией, его доставили в больницу. Также стало известно, что троих человек задержали.
По данным некоторых СМИ, беспорядки во французской столице продолжаются.
Как сообщал MIGnews.com.ua, во Франции обработали 85% голосов на президентских выборах - лидером президентской гонки является Эммануэль Макрон. На втором месте расположилась лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен .