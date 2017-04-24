Во Франции активисты протестуют против результатов выборов

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В Париже активист вышли на протест после обнародования первых результатов президентских выборов, пишет Корреспондент .

По полученным данным, люди недовольны выходом во второй тур лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Стоит отметить, что из-за протеста движение транспорта у площади Бастилии было полностью перекрыто. Правоохранителям пришлось применить против людей дымовые шашки и слезоточивый газ. Также полиция использовала дубинки.

Сообщается об одном пострадавшем протестующем - он получил ранение во время столкновений с полицией, его доставили в больницу. Также стало известно, что троих человек задержали.

По данным некоторых СМИ, беспорядки во французской столице продолжаются.