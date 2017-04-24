ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Президентские выборы во Франции: лидирует Макрон
24.04.2017 06:39

Президентские выборы во Франции: лидирует Макрон

Во Франции обработали 85% голосов на президентских выборах, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По полученным данным, лидером президентской гонки является Эммануэль Макрон. На втором месте расположилась лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен .

По состоянию на 00:30 (по Киеву, - ред.), у Макрона было 23,54% голосов избирателей, у Ле Пен - 22,33%.

Стоит отметить, что на третьем месте находится консерватор Франсуа Фийон с 19,8% голосов, а за ним следует Жан-Люк Меланшон - 18,8%.

По данным министерства внутренних дел Франции, значительная часть необработанных голосов - в крупных городах. Однако социологи отмечают, что поддержка Ле Пен в городах ниже, чем в населенных пунктах поменьше.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 23 апреля, во Франции стартовал первый тур президентских выборов - более 65 тысяч участков для голосования по всей стране.

Теги материала: Франция, президентские выборы, Ле Пен, избиратели
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во Франции активисты протестуют против результатов выборов
Важное
Во Франции активисты протестуют против результатов выборов  Фоторепортаж
Во Франции полиция арестовала супругу кандидата в президенты Фийона
Важное
Во Франции полиция арестовала супругу кандидата в президенты Фийона
Британия и Франция подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков
Важное
Британия и Франция подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков
Во Франции готовы закрыть самую старую АЭС
Важное
Во Франции готовы закрыть самую старую АЭС
Француженки вышли на протест из-за скандала с Романом Полански
Важное
Француженки вышли на протест из-за скандала с Романом Полански
Кандидат в президенты Франции получил пощечину от избирателя
Важное
Кандидат в президенты Франции получил пощечину от избирателя

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Ехала к ребенку со своим ансамблем": соцсети о запрете Лолите въезжать в Украину
Эксклюзив  "Ехала к ребенку со своим ансамблем": соцсети о запрете Лолите въезжать в Украину
23.04.2017
В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика