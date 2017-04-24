Президентские выборы во Франции: лидирует Макрон

MIGnews.com.ua

Во Франции обработали 85% голосов на президентских выборах, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По полученным данным, лидером президентской гонки является Эммануэль Макрон. На втором месте расположилась лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен .

По состоянию на 00:30 (по Киеву, - ред.), у Макрона было 23,54% голосов избирателей, у Ле Пен - 22,33%.

Стоит отметить, что на третьем месте находится консерватор Франсуа Фийон с 19,8% голосов, а за ним следует Жан-Люк Меланшон - 18,8%.

По данным министерства внутренних дел Франции, значительная часть необработанных голосов - в крупных городах. Однако социологи отмечают, что поддержка Ле Пен в городах ниже, чем в населенных пунктах поменьше.