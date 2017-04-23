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КНДР намерена уничтожить американский авианосец "одним ударом"
23.04.2017 13:21

КНДР намерена уничтожить американский авианосец "одним ударом"

КНДР заявила о намерении уничтожить американский авианосец "Карл Винсон" ради демонстрации своей военной мощи, передает Reuters.

Северная Корея рассказала в своих СМИ о том, что готова продемонстрировать военную мощь, уничтожив американский авианосец "Карл Винсон", который присоединился к военным учениям в Японском море.

"Наши революционные силы находятся в полной боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом", - заявили в КНДР.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом, если ее власть будет придерживаться политического курса США в отношении к Пхеньяну.

сообщил представитель северокорейского МИД.

Данное заявление было п=спровоцировано недавним интервью министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая заявила, что ядерная программа Северной Кореи представляет "серьезную угрозу" для Австралии. Бишоп не исключила и вероятность удара по Австралии.

Теги материала: КНДР, авианосец, США, уничтожение
Новости СМИ2
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