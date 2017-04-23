Принц Саудовской Аравии стал послом США

MIGnews.com.ua

Король Саудовской Аравии Салман назначил своего сына, принца Халеда новым послом страны в США, сообщают РИА Новости.

"Принц Абдуллах бен Фейсал бен Турки снят с поста посла в США. Послом назначен принц Халед бен Салман бен Абдель-Азиз", - сообщается в королевском декрете.

Известно, что принц Абдуллах занимал эту должность чуть более года.

Глава саудовско-американского комитета по связям с общественностью Салман аль-Ансари рассказал, что принц Халед является пилотом ВВС Саудовской Аравии, принимавший участие в операциях антиигиловской коалиции.

В субботу, 22 апреля, король отстранил от должности министра по делам государственной службы и командующего армии, сменил министра информации, создал центр национальной безопасности и назначил нового главу генерального инвестиционного управления страны.