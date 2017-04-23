ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Принц Саудовской Аравии стал послом США
23.04.2017 12:42

Принц Саудовской Аравии стал послом США

Король Саудовской Аравии Салман назначил своего сына, принца Халеда новым послом страны в США, сообщают РИА Новости.

"Принц Абдуллах бен Фейсал бен Турки снят с поста посла в США. Послом назначен принц Халед бен Салман бен Абдель-Азиз", - сообщается в королевском декрете. 

Известно, что принц Абдуллах занимал эту должность чуть более года.

Глава саудовско-американского комитета по связям с общественностью Салман аль-Ансари рассказал, что принц Халед является пилотом ВВС Саудовской Аравии, принимавший участие в операциях антиигиловской коалиции.

В субботу, 22 апреля, король отстранил от должности министра по делам государственной службы и командующего армии, сменил министра информации, создал центр национальной безопасности и назначил нового главу генерального инвестиционного управления страны.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар сообщил о предотвращении покушения на  членов королевской семьи Саудовской Аравии.

Теги материала: Саудовская Аравия, принц, король, посол, США
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [28] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

КНДР намерена уничтожить американский авианосец "одним ударом"
Важное
КНДР намерена уничтожить американский авианосец "одним ударом"
КНДР угрожает Австралии ядерным ударом из-за отношений с США
Важное
КНДР угрожает Австралии ядерным ударом из-за отношений с США
Джонсон призывает Россию стать на "правильную сторону" и присоединиться к коалиции США
Важное
Джонсон призывает Россию стать на "правильную сторону" и присоединиться к коалиции США
СМИ: Американские военные нашли доказательства подготовки химатаки в Сирии
Важное
СМИ: Американские военные нашли доказательства подготовки химатаки в Сирии
В Тихом океане обнаружен плавающий остров мусора, превышающий площадью территорию США
Важное
В Тихом океане обнаружен плавающий остров мусора, превышающий площадью территорию США  Видеорепортаж
США ужесточили условия выдачи въездных виз из-за меморандума Трампа
Важное
США ужесточили условия выдачи въездных виз из-за меморандума Трампа

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
Эксклюзив  В Киеве обломки Шулявского путепровода упали на автомобиль
23.04.2017
Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
Эксклюзив  Мартыненко прокомментировал решение суда: Я очень доволен
22.04.2017
"Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
Эксклюзив  "Депутаты взяли на поруки коррупцию": соцсети о ситуации с Мартыненко
22.04.2017
Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки
Эксклюзив  Суд отпустил экс-депутата Мартыненко на поруки  Видеорепортаж
22.04.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Хотели бы вы, чтобы в магазинах и кафе к вам обращались исключительно на украинском?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика