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В Великобритании планируют запретить мусульманкам закрывать лицо
23.04.2017 10:50

В Великобритании планируют запретить мусульманкам закрывать лицо

В Великобритании “Партия независимости” UKIP, на предстоящих досрочных всеобщих выборах, планирует сделать центральным пунктом своей предвыборной программы требование запрета мусульманкам полностью закрывать лицо в общественных местах, передает ВВС.

Речь идет о традиционной исламской одежде и головных уборах - хиджабе, никабе, бурке, парандже, чадре.

Сообщается, что в понедельник лидер UKIP Пол Наттол обнародует новую предвыборную программу партии, в которой будет содержаться предложение запретить на территории Великобритании законы шариата.

Также, партия предлагает принять закон, который бы обязывал граждан немедленно сообщать в полицию о случаях женского обрезания, если им станет об этом известно.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в результате Brexit Великобритания может потерять больше, чем Европейский союз.

 

Теги материала: мусульмане, Великобритания, запрет, партия
Новости СМИ2
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