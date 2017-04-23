В Великобритании планируют запретить мусульманкам закрывать лицо

MIGnews.com.ua

В Великобритании “Партия независимости” UKIP, на предстоящих досрочных всеобщих выборах, планирует сделать центральным пунктом своей предвыборной программы требование запрета мусульманкам полностью закрывать лицо в общественных местах, передает ВВС.

Речь идет о традиционной исламской одежде и головных уборах - хиджабе, никабе, бурке, парандже, чадре.

Сообщается, что в понедельник лидер UKIP Пол Наттол обнародует новую предвыборную программу партии, в которой будет содержаться предложение запретить на территории Великобритании законы шариата.

Также, партия предлагает принять закон, который бы обязывал граждан немедленно сообщать в полицию о случаях женского обрезания, если им станет об этом известно.