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КНДР угрожает Австралии ядерным ударом из-за отношений с США
23.04.2017 09:53

КНДР угрожает Австралии ядерным ударом из-за отношений с США

В воскресенье, 23 апреля, Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом, если ее власть будет придерживаться политического курса США в отношении к Пхеньяну, сообщает ABC.

"Нынешнее правительство Австралии слепо и упорно следует по линии США. Если Австралия продолжит настаивать на соблюдении за США изоляции и подавления Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", - сообщил представитель северокорейского МИД.

Данное заявление было п=спровоцировано недавним интервью министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая заявила, что ядерная программа Северной Кореи представляет "серьезную угрозу" для Австралии. Бишоп не исключила и вероятность удара по Австралии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Северная Корея снова готовится к ядерным испытаниям, о чем свидетельствует активность на полигоне Пунгери.

Теги материала: КНДР, Австралия, ядерная угроза, США
Новости СМИ2
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