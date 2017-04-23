КНДР угрожает Австралии ядерным ударом из-за отношений с США

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом, если ее власть будет придерживаться политического курса США в отношении к Пхеньяну, сообщает ABC.

"Нынешнее правительство Австралии слепо и упорно следует по линии США. Если Австралия продолжит настаивать на соблюдении за США изоляции и подавления Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи", - сообщил представитель северокорейского МИД.

Данное заявление было п=спровоцировано недавним интервью министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая заявила, что ядерная программа Северной Кореи представляет "серьезную угрозу" для Австралии. Бишоп не исключила и вероятность удара по Австралии.