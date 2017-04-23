В Афганистане объявили национальный траур по убитым талибами военным

В воскресенье, 23 апреля, в Афганистане объявили национальный траур в связи с гибелью военных в результате нападения боевиков из движения “Талибан” на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа, передает ВВС.
Во время посещения Мазари-Шариф президент страны Ашраф Гани выдал соответсвующее распоряжение.
По словам президента, данное нападение противоречит всем человеческим ценностям и исламскому учению.
Как сообщал MIGnews.com.ua, на севере Афганистана талибы убили более 140 военнослужащих на военной базе.
По данным источника, боевики движения Талибан напали на военных, когда солдаты выходили из мечети после пятничной молитвы. Талибы были одеты в форму правительственной армии. Кроме этого, чтобы прорвать внешний периметр обороны военной базы они использовали подрывников-смертников.