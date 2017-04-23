В Афганистане объявили национальный траур по убитым талибами военным

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 23 апреля, в Афганистане объявили национальный траур в связи с гибелью военных в результате нападения боевиков из движения “Талибан” на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа, передает ВВС.

Во время посещения Мазари-Шариф президент страны Ашраф Гани выдал соответсвующее распоряжение.

По словам президента, данное нападение противоречит всем человеческим ценностям и исламскому учению.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на севере Афганистана талибы убили более 140 военнослужащих на военной базе .

По данным источника, боевики движения Талибан напали на военных, когда солдаты выходили из мечети после пятничной молитвы. Талибы были одеты в форму правительственной армии. Кроме этого, чтобы прорвать внешний периметр обороны военной базы они использовали подрывников-смертников.