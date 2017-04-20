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В минобороны России сообщили о гибели военного советника в Сирии
20.04.2017 20:49

В минобороны России сообщили о гибели военного советника в Сирии

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили о гибели военного советника майора Сергея Бордова в результате нападения повстанцев на военный гарнизон правительственных войск в Сирии.

"Военнослужащий находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск", - сообщили в главном российском оборонном ведомстве. - При нападении боевиков российских офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения".

Также отмечается, что погибшего силовика посмертно представили к государственной награде.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что главная цель российских военнослужащих в Сирии - это предотвратить возвращение террористов на территорию России.

Теги материала: Минобороны, Россия, Сирия, гибель, российский военнослужащий
Новости СМИ2
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