В минобороны России сообщили о гибели военного советника в Сирии

MIGnews.com.ua

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили о гибели военного советника майора Сергея Бордова в результате нападения повстанцев на военный гарнизон правительственных войск в Сирии.

"Военнослужащий находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск", - сообщили в главном российском оборонном ведомстве. - При нападении боевиков российских офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя офицер получил смертельные ранения".

Также отмечается, что погибшего силовика посмертно представили к государственной награде.