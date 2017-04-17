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В Лондоне трехмесячного ребенка вызвали в посольство по подозрению в терроризме
17.04.2017 18:46

В Лондоне трехмесячного ребенка вызвали в посольство по подозрению в терроризме

В Лондоне, ребенка возрастом всего 3 месяца, вызвали на интервью в посольстве США, передает The Guardian.

Оказалось, что дедушка мальчика ошибся при заполнении документов и в одном из пунктов визовой анкеты назвал внука террористом. 

62-летний Пол Кеньон (Paul Kenyon) вместе с внуком Харви путешествовал из графства Чешир в американский город Орландо. Во время заполнения документов за ребенка перед поездкой, дедушка, написал "да" в ответ на вопрос "Стремитесь ли вы или уже имеете отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?".

В результате ошибки малышу отказали в визе и вызвали для показаний в посольство. Путешествие, таким образом, растянулось более чем на десять часов.

"Я не мог поверить, что они не заметили, что это была совершенно обычная ошибка. Трехмесячный ребенок не может причинить кому-то вред", -  рассказал дедушка Пол Кеньон.

В то же время мужчина отметил, что его внук был спокоен на допросе и ни разу не заплакал. Дедушка отнесся к ситуации с юмором, сообщив, что "Харви, конечно, не занимался терроризмом или экстремизмом, но испортил довольно много подгузников".

Родителям малыша канцелярская ошибка обошлась в 3 тысячи фунтов поскольку, когда мальчику все-таки выдали визу, им пришлось купить новые билеты на самолет.

Кеньон также заметил, что потенциальные террористы вряд ли станут заявлять о своих намерениях в визовой анкете.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Китае муниципальное бюро общественной безопасности Пекина анонсировало создание "горячей линии", на которую можно обратиться и рассказать о деятельности иностранных шпионов.

Теги материала: Лондон, терроризм, ребенок, посольство
Новости СМИ2
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