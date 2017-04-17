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Турки в Европе проголосовали за расширение полномочий Эрдогана
17.04.2017 17:25

Турки в Европе проголосовали за расширение полномочий Эрдогана

Граждане Турции в Европейских странах подавляющим большинством голосов поддержали на референдуме поправки в конституцию, предусматривающие расширение полномочий президента, сообщает Daily Sabah.

К данному результату привела политика европейских стран, которые критиковали кампании за изменение конституции и открыто поддерживали движения, выступающее против расширения полномочий турецкого президента.

В Бельгии при явке в 53% почти 75% избирателей проголосовали за конституционные изменения. Бельгия жестко критиковала турецких политиков и позволяла митинги в поддержку Рабочей партии Курдистана.

В немецком референдуме приняли участие 46% турецких избирателей, 63% сказали "да" расширению полномочий Эрдогана. Напомним, в этой стране раньше отменяли мероприятия в поддержку конституционных изменений с участием турецких политиков и чиновников.

В Нидерландах за усиление президентской ветви власти проголосовал 71% избирателей. В этой стране также был дипломатический скандал, когда Нидерланды не разрешили въезд главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу и депортировали министра семейной и социальной политики Фатму Бетюл Саян Каю.

В Австрии, власти которой также остро критиковали действия Турции, изменения в конституции поддержали 73% избирателей.

Во Франции расширение власти Эрдогана поддержали 65% турецких избирателей, принявших участие в голосовании.

В Дании явка была ниже, чем  вдругих странах,всего 33%, однако при этом 60% голосующих поддержали конституционные изменения.

В Швейцарии, Швеции, Великобритании, где живут относительно крупные турецкие меньшинства, "да" расширению президентских полномочий сказали 62,53 и 80% соответственно.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Турции несколько тысяч жителей самого большого города Стамбул вышли на улицы для проведения стихийных акций протеста против результатов проведенного накануне референдума, значительно расширяющего полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Теги материала: Европа, Турция, референдум, голосование, Реджеп Тайип Эрдоган
Новости СМИ2
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