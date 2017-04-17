Турки в Европе проголосовали за расширение полномочий Эрдогана

MIGnews.com.ua

Граждане Турции в Европейских странах подавляющим большинством голосов поддержали на референдуме поправки в конституцию, предусматривающие расширение полномочий президента, сообщает Daily Sabah .

К данному результату привела политика европейских стран, которые критиковали кампании за изменение конституции и открыто поддерживали движения, выступающее против расширения полномочий турецкого президента.

В Бельгии при явке в 53% почти 75% избирателей проголосовали за конституционные изменения. Бельгия жестко критиковала турецких политиков и позволяла митинги в поддержку Рабочей партии Курдистана.

В немецком референдуме приняли участие 46% турецких избирателей, 63% сказали "да" расширению полномочий Эрдогана. Напомним, в этой стране раньше отменяли мероприятия в поддержку конституционных изменений с участием турецких политиков и чиновников.

В Нидерландах за усиление президентской ветви власти проголосовал 71% избирателей. В этой стране также был дипломатический скандал, когда Нидерланды не разрешили въезд главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу и депортировали министра семейной и социальной политики Фатму Бетюл Саян Каю.

В Австрии, власти которой также остро критиковали действия Турции, изменения в конституции поддержали 73% избирателей.

Во Франции расширение власти Эрдогана поддержали 65% турецких избирателей, принявших участие в голосовании.

В Дании явка была ниже, чем вдругих странах,всего 33%, однако при этом 60% голосующих поддержали конституционные изменения.

В Швейцарии, Швеции, Великобритании, где живут относительно крупные турецкие меньшинства, "да" расширению президентских полномочий сказали 62,53 и 80% соответственно.