Джонсон призывает Россию стать на "правильную сторону" и присоединиться к коалиции США

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к коалиции во главе с США, чтобы РФ была на "правильной стороне", передает The Sunday Telegraph.
"Асад использует химическое оружие, потому что оно не только страшное. Оно просто ужасное. В этом смысле он сам является заклятым террористом, который вызвал такую неутолимую жажду мести, он уже никогда не сможет нормально управлять своим населением. Он в буквальном и переносном смысле токсичен, и настало время России признать этот факт. У них еще есть время, чтобы быть на правильной стороне", - рассказал Джонсон.
Джонсон также утверждает, что все союзники признали химические атаки, как нападение Асадом на собственный народ.
“Русские могли бы присоединиться к коалиции с более чем 60 стран мира в борьбе с ”Исламским государством“, сохранить свои стратегические интересы в Сирии, и иметь перспективу на более продуктивные отношения с президентом Трампом”, - резюмировал министр.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Киев не желает выполнять Минские соглашения. Такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.