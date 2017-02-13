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В НАТО резко осудили провокационные действия КНДР
13.02.2017 10:19

В НАТО резко осудили провокационные действия КНДР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг резко отреагировал на то, что КНДР запустила баллистическую ракету. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на официальном сайте НАТО.

"Я осуждаю запуск баллистической ракеты КНДР. Это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года. Эти последовательные провокации и нарушение резолюций Совета безопасности ООН подрывают региональную и международную безопасность", - говорится в заявлении Генсека.

Также он призвал Северную Корею "воздержаться от дальнейших провокаций, остановить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и отказаться раз и навсегда от всех своих баллистических ракетных программ", как это требует Совет безопасности ООН.

"Я призываю КНДР не повышать напряженность дальше и снова приобщиться к конструктивному диалогу с международным сообществом, что заслуживает доверия", - также указал Столтенберг.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, совбез ООН собирает экстренное заседание из-за запуска баллистической ракеты КНДР. В совбезе проведут консультации по этому вопросу. 

Теги материала: НАТО, КНДР, баллистическая ракета, запуск, осуждение
Новости СМИ2
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