Запуск баллистической ракеты КНДР: совбез ООН собирает заседание

MIGnews.com.ua

Совет безопасности ООН планирует обсудить сегодня вечером, 13 февраля, ситуацию о запуске Северной Кореи баллистической ракеты вопреки резолюций ООН и требованиям международного сообщества. Об этом накануне, 12 февраля, сообщила Миссия Украины при ООН.

"Совет Безопасности завтра (13 февраля - ред.) проведет консультации по последнем пуске ракеты в КНДР", - передают в Миссии.

Заседание начнется, как только ООН проведет открытую дискуссию по вопросам защиты критической инфраструктуры. Если говорить о точном времени, то это пять часов вечера по местному времени и 24 часа по Киеву.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. В свою очередь, президент США заявил о полной поддержки Японии Штатами.