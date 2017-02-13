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Запуск баллистической ракеты КНДР: совбез ООН собирает заседание
13.02.2017 09:33

Запуск баллистической ракеты КНДР: совбез ООН собирает заседание

Совет безопасности ООН планирует обсудить сегодня вечером, 13 февраля, ситуацию о запуске Северной Кореи баллистической ракеты вопреки резолюций ООН и требованиям международного сообщества. Об этом накануне, 12 февраля, сообщила Миссия Украины при ООН.

"Совет Безопасности завтра (13 февраля - ред.) проведет консультации по последнем пуске ракеты в КНДР", - передают в Миссии.

Заседание начнется, как только ООН проведет открытую дискуссию по вопросам защиты критической инфраструктуры. Если говорить о точном времени, то это пять часов вечера по местному времени и 24 часа по Киеву. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. В свою очередь, президент США заявил о полной поддержки Японии Штатами. 

Теги материала: баллистическая ракета, КНДР, ООН, Совет безопасности ООН, заседание
Новости СМИ2
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