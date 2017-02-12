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Турецкие военнослужащие заняли центр сирийского города Эль-Баб
12.02.2017 20:51

Турецкие военнослужащие заняли центр сирийского города Эль-Баб

Войскам Турции и союзным с ними повстанцам удалось занять центр города Эль-Баб в Сирии, который находится под контролем террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает BBC со ссылкой на президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана.

Президент заявил, что полное взятие города является делом времени, добавив, что Эль-Баб окружили со всех сторон, а террористы выходят из него.

Бои за город, который расположен в 30 километрах от границы с Турцией, начались 24 августа 2016 года. Чтобы вытеснить джихадистов и курдские формирования, Вооруженные силы Турции начали операцию "Щит Евфрата".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, за 172 день операции "Щит Евфрата" военнослужащие Турции ликвидировали 43 боевиков террористической организации "Исламское государство".

Теги материала: Сирия, Турция, военнослужащие, ИГИЛ
Новости СМИ2
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