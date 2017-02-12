В Швейцарии проходит референдум по вопросам иммигрантов, налогов и Олимпиады-2026

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, в Швейцарии проходит референдум, на котором жители страны голосуют сразу по трем вопросам. Первый из них - снижение налогов для корпораций, второй - упрощение процедуры получения гражданства для третьего поколения иммигрантов, третий - проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно законодательству, которое действует сейчас, даже при условии рождения в Швейцарии, не все могут стать гражданами страны. Благодаря внесенным в процедуру изменениям внуки иммигрантов смогут получить гражданство.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что предложение поддержит большая часть избирателей. Власти и большинство законодателей тоже одобряют указанную инициативу. Однако члены националистической Швейцарской народной партии выступили против, аргументируя это тем, что мусульмане смогут получить паспорта Швейцарии быстрей, что является угрозой сохранению "швейцарских ценностей".

В Швейцарии практически 25 тысяч человек являются иммигрантами третьего поколения. Приблизительно 60% из них - выходцы из Италии, множество - бывшие жители части Балканского полуострова, принадлежащего Турции.

Еще один вопрос относится к предложению властей отменить пошлины для 24 тысяч международных холдинговых компаний, которые зарегистрированы в Швейцарии. Отмену в течение продолжительного времени требовали представители Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития. Власти уверены, что снижение общего налога на корпорации предотвратит бегство указанных компаний из Швейцарии.

Помимо этого, в кантоне Граубюнден проходит референдум о том, необходимо ли подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году. На референдумах в 1980 и 2013 году жители страны уже отказывались от проведения Олимпиады.