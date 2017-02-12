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Названы минимальные зарплаты в странах Евросоюза
12.02.2017 15:38

Названы минимальные зарплаты в странах Евросоюза

Из 28 стран Европейского союза в 22 в законодательном порядке установлена минимальная заработная плата. Подобная норма не предусмотрена только в Дании, Австрии, Финляндии, Италии, Швеции и на Кипре. Об этом сообщает Eurostat.

В январе 2017 года десять стран, которые входят в Европейский союз и находятся в его восточной части, обладали минимальной зарплатой ниже 500 евро в месяц. Среди них оказались Болгария (235 евро), Румыния (275 евро), Латвия и Литва (по 380 евро), Чехия (407 евро), Венгрия (412 евро), Хорватия (433 евро), Словакия (435 евро), Польша (453 евро) и Эстония (470 евро).

Еще в пяти странах Европейского союза, которые расположены в южной части, размер минимальной зарплаты составлял от 500 до 1000 евро в месяц. Среди них Португалия (650 евро), Греция (684 евро), Мальта (736 евро), Словения (805 евро) и Испания (826 евро).

Остальные семь стран, находящихся на западе и севере Европейского союза, минимальная зарплата превышала тысячу евро в месяц. Среди них Великобритания (1397 евро), Франция (1480 евро), Германия (1498 евро), Бельгия (1532 евро), Нидерланды (1552 евро), Ирландия (1563 евро) и Люксембург (1999 евро).

В Eurostat подчеркнули, что разницу в минимальных зарплатах в разных странах компенсирует уровень цен. Так, в Болгарии он в три раза меньше, чем в Люксембурге.

Если сравнивать с 2008 годом, минимальная зарплата возросла во все странах, кроме Греции, там она снизилась на 14%. За период с 2008 по 2017 год больше всего она выросла в Болгарии (на 109%), Румынии (на 99%), Словакии (на 80%), а также в Эстонии (на 69%), Латвии (на 65%) и Литве (на 64%).

Как сообщал MIGnews.com.uа, руководитель Министерства социальной политики Андрей Рева назвал повышение минимальной зарплаты правильным решением.

Теги материала: Европейский союз, зарплата, Европа, страны
Новости СМИ2
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