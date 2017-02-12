В Греции эвакуировали 72 тысяч человек из-за бомбы

MIGnews.com.ua

В греческом городе Салоники началась эвакуация 72 тысяч человек из-за 250-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны, передает Афинское информационное агентство.



Сообщается, что эвакуация началась в 7 утра и людей удаляют от места извлечения бомбы на расстояние 1,9 км.

После извлечения бомбу вывезут на специальный полигон и там взорвут.

За безопасностью призваны следить тысячи полицейских, чтобы не допустить мародерства в пустых домах.

Как сообщал MIGnews.com.ua, стало известно о новой террористической атаке в Афганистане: в Кабуле на автобусной остановке произошел взрыв, который устроил террорист-смертник . В результате случившегося погибли 20 человек, среди которых три женщины и ребенок. Смертник находился на автобусной остановке, на которой сотрудники суда садились в автобус, чтобы уехать домой.



