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В Греции эвакуировали 72 тысяч человек из-за бомбы
12.02.2017 11:04

В Греции эвакуировали 72 тысяч человек из-за бомбы

В греческом городе Салоники началась эвакуация 72 тысяч человек из-за 250-килограммовой авиабомбы времен Второй мировой войны, передает Афинское информационное агентство.
 
Сообщается, что эвакуация началась в 7 утра и людей удаляют от места извлечения бомбы на расстояние 1,9 км. 

После извлечения бомбу вывезут на специальный полигон и там взорвут.

За безопасностью призваны следить тысячи полицейских, чтобы не допустить мародерства в пустых домах.

Как сообщал MIGnews.com.ua, стало известно о новой террористической атаке в Афганистане: в Кабуле на автобусной остановке произошел взрыв, который устроил террорист-смертник. В результате случившегося погибли 20 человек, среди которых три женщины и ребенок. Смертник находился на автобусной остановке, на которой сотрудники суда садились в автобус, чтобы уехать домой.

 


  

Теги материала: Греция, бомба, эвакуация, жители
Новости СМИ2
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