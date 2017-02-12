В Туркменистане стартовали президентские выборы

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, в Туркменистане проходят президентские выборы на пост главы государства, передает ВВС.

Сообщается, что девять кандидатов, в том числе действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов претендуют на данное место.

До 19 часов по местному времени на 2578 избирательных участках люди смогут проголосовать за выбранного кандидата.

Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, поэтому выборы будут признаны состоявшимися при любой активности избирателей.

Члены миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и члены ООН, ШОС и Организации Исламского Сотрудничества прибыли на выборы, как наблюдатели.

В сентябре президент Бердымухамедов утвердил новую редакцию конституции, которая отменяет 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и увеличивает срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти в декабре 2006 года, после скоропостижной смерти предыдущего лидера страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), который был президентом Туркменистана с 1991 года. В 2012 году Бердымухамедов легко переизбрался на новый срок, получив более 97% голосов избирателей.