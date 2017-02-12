КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря: Япония и США насторожены

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 12 февраля, появилось заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея о том, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает ТАСС.

"Военные определяют, была ли это баллистическая ракета средней дальности "Мусудан", - сообщает источник в южнокорейских вооруженных силах.

Ракеты данного типа имеют дальность до 3 тыс. км. Согласно сообщению, запуск был произведен около 07:55 по местному времени (00:55 по Киеву) с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Тип ракеты и траектория ее полета уточняются.

Правительственный источник Японии подтвердил факт запуска КНДР баллистической ракеты. Министерство обороны Японии в настоящее время занимается сбором всей связанной с запуском информации.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в срочном порядке прибыл в канцелярию премьер-министра Синдзо Абэ, который сейчас находится с официальным визитом в США.

"Мы получили отчет, сейчас будем его анализировать", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пресс-конференции во Флориде заявил о стопроцентной поддержке страны со стороны США.

"Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что США поддерживают Японию на 100%", - заявил Трамп.

В свою очередь Абэ осудил запуск баллистической ракеты КНДР, назвав такой шаг страны "абсолютно невыносимым".