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КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря: Япония и США насторожены
12.02.2017 09:18

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря: Япония и США насторожены

В воскресенье, 12 февраля, появилось заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея о том, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, передает ТАСС.

"Военные определяют, была ли это баллистическая ракета средней дальности "Мусудан", - сообщает источник в южнокорейских вооруженных силах.

Ракеты данного типа имеют дальность до 3 тыс. км. Согласно сообщению, запуск был произведен около 07:55 по местному времени (00:55 по Киеву) с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Тип ракеты и траектория ее полета уточняются.

Правительственный источник Японии подтвердил факт запуска КНДР баллистической ракеты. Министерство обороны Японии в настоящее время занимается сбором всей связанной с запуском информации. 

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в срочном порядке прибыл в канцелярию премьер-министра Синдзо Абэ, который сейчас находится с официальным визитом в США.

"Мы получили отчет, сейчас будем его анализировать", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пресс-конференции во Флориде заявил о стопроцентной поддержке страны со стороны США.

"Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что США поддерживают Японию на 100%", - заявил Трамп.

В свою очередь Абэ осудил запуск баллистической ракеты КНДР, назвав такой шаг страны "абсолютно невыносимым".

Как сообщал MIGnews.com.uа, военные Северной Кореи по приказу верховного командования готовы в любое время и из любого места запустить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Такое заявление представителя МИД КНДР было распространено по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Теги материала: КНДР, ракета, Япония, США
Новости СМИ2
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