Адвокат Сноудена опроверг информацию о выдаче экс-сотрудника ЦРУ Вашингтону

MIGnews.com.ua

Адвокат Анатолий Кучерена, который является представителем интересов бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, назвал спекуляциями сообщения некоторых западных СМИ о том, что Москва рассматривает вопрос о выдаче Сноудена Вашингтону "как подарка Трампу", передает ВВС.

"В России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры - обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное", - подчеркнул Кучерена.

Также он отметил, что Россия не имеет ни малейших оснований для передачи Сноудена в США.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал прессе секретные документы АНБ, в которых содержалась информация о тайной слежке американских спецслужб. Это привело к международному скандалу.

В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации о национальной обороне, а также в умышленном разглашении секретных данных.

В 2013 году он получил временное убежище в России, а затем трехлетний вид на жительство.