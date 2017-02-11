Адвокат Сноудена опроверг информацию о выдаче экс-сотрудника ЦРУ Вашингтону

Адвокат Анатолий Кучерена, который является представителем интересов бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, назвал спекуляциями сообщения некоторых западных СМИ о том, что Москва рассматривает вопрос о выдаче Сноудена Вашингтону "как подарка Трампу", передает ВВС.
"В России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры - обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное", - подчеркнул Кучерена.
Также он отметил, что Россия не имеет ни малейших оснований для передачи Сноудена в США.
Напомним, в 2013 году Сноуден передал прессе секретные документы АНБ, в которых содержалась информация о тайной слежке американских спецслужб. Это привело к международному скандалу.
В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации о национальной обороне, а также в умышленном разглашении секретных данных.
В 2013 году он получил временное убежище в России, а затем трехлетний вид на жительство.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Российской Федерации рассматривается возможность выдачи Соединенным Штатам Америки бывшего работника американских спецслужб Эдварда Сноудена, сделав "подарок" президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.