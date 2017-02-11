В Багдаде в результате столкновений на митинге погибло пять человек

MIGnews.com.ua

Стычки протестующих с полицией в Багдаде на митинге за проведение избирательной реформы привели к гибели не менее 5 человек, сообщает Rudaw.

"Публичные демонстрации в иракской столице обернулись насилием после того, как протестующие попытались прорваться сквозь полицейское окружение. Митингующие хотели попасть в так называемую "зеленую зону", где находятся правительственные здания. Правоохранители открыли по ним огонь", - говорится в официальном сообщении.

В то же время агенство AFP на своей страничке в Twitter со ссылкой на официального представителя полиции сообщает уже о 7 погибших в результате происшествия.