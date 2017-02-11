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В Багдаде в результате столкновений на митинге погибло пять человек
11.02.2017 19:37

В Багдаде в результате столкновений на митинге погибло пять человек

Стычки протестующих с полицией в Багдаде на митинге за проведение избирательной реформы привели к гибели не менее 5 человек, сообщает Rudaw.

"Публичные демонстрации в иракской столице обернулись насилием после того, как протестующие попытались прорваться сквозь полицейское окружение. Митингующие хотели попасть в так называемую "зеленую зону", где находятся правительственные здания. Правоохранители открыли по ним огонь", - говорится в официальном сообщении. 

В то же время агенство AFP на своей страничке в Twitter со ссылкой на официального представителя полиции сообщает уже о 7 погибших в результате происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в столице Ирака - Багдаде, произошел второй за день теракт. На рынке в шиитском районе Баладият в восточной части Багадада произошел взрыв.Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли семь человек.

Теги материала: Багдад, митинг, жертвы, столкновение
Новости СМИ2
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