В Багдаде в результате столкновений на митинге погибло пять человек

Стычки протестующих с полицией в Багдаде на митинге за проведение избирательной реформы привели к гибели не менее 5 человек, сообщает Rudaw.
"Публичные демонстрации в иракской столице обернулись насилием после того, как протестующие попытались прорваться сквозь полицейское окружение. Митингующие хотели попасть в так называемую "зеленую зону", где находятся правительственные здания. Правоохранители открыли по ним огонь", - говорится в официальном сообщении.
В то же время агенство AFP на своей страничке в Twitter со ссылкой на официального представителя полиции сообщает уже о 7 погибших в результате происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в столице Ирака - Багдаде, произошел второй за день теракт. На рынке в шиитском районе Баладият в восточной части Багадада произошел взрыв.Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли семь человек.