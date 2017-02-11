МВД: Задержанные в России украинцы могут являться жертвами торговли людьми

MIGnews.com.ua

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил в прямом эфире, что задержанные в России украинцы по делу о торговле наркотиками могут оказаться жертвами торговли людьми, передает канал 112 Украина .

Шевченко рассказал, что люди откликаются на объявления по работе курьерами, а потом их путем так называемых "закладок" заставляют перевозить наркотические вещества.

"Потом с пропагандистской точки зрения российское правосудие делает из них не жертв торговли людьми, которые через обман или ошибку свою, чисто человеческую, стали жертвами, делают из них такие громкие наркосиндикаты, громкие наркопреступные группы", - прокомментировал сложную ситуацию директор департамента коммуникаций МВД.