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МВД: Задержанные в России украинцы могут являться жертвами торговли людьми
11.02.2017 18:20

МВД: Задержанные в России украинцы могут являться жертвами торговли людьми

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил в прямом эфире, что задержанные в России украинцы по делу о торговле наркотиками могут оказаться жертвами торговли людьми, передает канал 112 Украина.

Шевченко рассказал, что люди откликаются на объявления по работе курьерами, а потом их путем так называемых "закладок" заставляют перевозить наркотические вещества.

"Потом с пропагандистской точки зрения российское правосудие делает из них не жертв торговли людьми, которые через обман или ошибку свою, чисто человеческую, стали жертвами, делают из них такие громкие наркосиндикаты, громкие наркопреступные группы", - прокомментировал сложную ситуацию директор департамента коммуникаций МВД.

Как сообщал MIGnews.com.uа, управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с ФСБ РФ задержало в Московской области 67 человек, 47 из которых являются гражданами Украины. Их обвинили в якобы организации международного наркосиндиката "ХимПром" с годовым оборотом более 2 миллиардов рублей.

Теги материала: Украина, Россия, задержание, жертвы
Новости СМИ2
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