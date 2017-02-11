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В США обыскали и задержали сотни мигрантов, следуя указу Трампа
11.02.2017 16:33

В США обыскали и задержали сотни мигрантов, следуя указу Трампа

В нескольких американских штатах правоохранители провели ряд операций в рамках выполнения миграционного указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа от 26 января, сообщает The Washington Post со ссылкой на миграционную службу страны.

В отношении известных правоохранителям преступников проводились обыски и другие следственные действия, однако в результате их проведения были задержаны мигранты, которые ранее не совершали правонарушений на территории США. Данные процедуры не были распространенным при президентстве Барака Обамы.

Издание утверждает, что на территории США ныне проживают около 11 миллионов человек, не имеющих разрешений на пребывание или действующих виз.

Представители миграционной службы подтвердили, что на этой неделе агенты провели обыски домов и рабочих мест в Атланте, Чикаго, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, штате Северная Каролина и Южная Каролина.

Пресс-секретарь Департамента внутренней безопасности Джиллиан Кристенсен рассказала, что рейды были частью "обычных" иммиграционных принудительных действий. Сообщается, что Трамп пообещал депортировать 3 млн нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Вашингтоне суд отклонил апелляцию Министерства Юстиции на восстановление запрета на въезд беженцам.

Теги материала: США, Дональд Трамп, указ, мигранты
Новости СМИ2
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