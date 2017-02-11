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На пляж Великобритании выбросило 360 кг кокаина
11.02.2017 14:25

На пляж Великобритании выбросило 360 кг кокаина

В графстве Норфолк в Великобритании волны вынесли на пляжи приблизительно 360 килограмм кокаина. Об этом сообщает The Guardian.

Большая часть наркотика была найдена на берегу Северного моря неподалеку от деревни Хоптон-он-си, остальное обнаружено на пляже возле населенного пункта Кейстер-он-си, который расположен на 16 километров севернее. Весь кокаин находился в нескольких непромокаемых сумках-портпледах. Стоимость всего найденного груза составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

Представители Национального агентства по борьбе с преступностью Британии занимается расследованием происшествия. Следователь агентства Мэтью Риверз сообщил, что ведомство сотрудничает с пограничниками, береговой охраной и полицией Норфолка для того, чтобы выяснить, как сумки попали на указанные пляжи. Также следователь считает, что скорее всего их пункт назначения находился в другом месте.

Кроме того, стало известно, что полиция Норфолка обратилась к местным жителям с просьбой продолжать поиски кокаина и сообщать о всех находках в правоохранительные органы.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в Николаеве удалось задержать четырех рэкетиров, постоянно требовавших деньги от местных жителей.

Теги материала: Великобритания, пляж, полиция, наркотики, кокаин
Новости СМИ2
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