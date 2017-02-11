На пляж Великобритании выбросило 360 кг кокаина

MIGnews.com.ua

В графстве Норфолк в Великобритании волны вынесли на пляжи приблизительно 360 килограмм кокаина. Об этом сообщает The Guardian .

Большая часть наркотика была найдена на берегу Северного моря неподалеку от деревни Хоптон-он-си, остальное обнаружено на пляже возле населенного пункта Кейстер-он-си, который расположен на 16 километров севернее. Весь кокаин находился в нескольких непромокаемых сумках-портпледах. Стоимость всего найденного груза составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

Представители Национального агентства по борьбе с преступностью Британии занимается расследованием происшествия. Следователь агентства Мэтью Риверз сообщил, что ведомство сотрудничает с пограничниками, береговой охраной и полицией Норфолка для того, чтобы выяснить, как сумки попали на указанные пляжи. Также следователь считает, что скорее всего их пункт назначения находился в другом месте.

Кроме того, стало известно, что полиция Норфолка обратилась к местным жителям с просьбой продолжать поиски кокаина и сообщать о всех находках в правоохранительные органы.