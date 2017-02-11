В Танзании арестован гид парка за неправильный перевод

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, в Танзании арестовали гида-переводчика из-за того, что он неверно перевел отзыв одной из туристок о жителях страны. Об этом сообщает ВВС .

В Facebook было опубликовано видео, где гид переводит слова туристки и на суахили говорит, что танзанийцы жалуются на голод. Однако женщина сообщила, что "Танзанийцы - прекрасные люди" и в основном положительно отозвалась о природе и животном мире страны.

Суть предъявленных гиду обвинений не называли, но известно, что его задержали по указанию руководителя Министерства Туризма Танзании Джуманне Мшембе. Также глава местной полиции Филиппо Каланг сообщил, что мужчину допрашивают.

Переводчик, который работал в Национальном заповеднике "Серенгети", может быть, хотел поведать миру о сложившейся в стране ситуации. Танзания демонстрирует себя как "душа Африки", она пользуется популярностью среди туристов из-за своей природы и сафари-парков.