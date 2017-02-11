Турецкие военные за сутки ликвидировали 43 террористов ИГИЛ в Сирии

MIGnews.com.ua

Вооруженные силы Турции в течение 172 дня операции "Щит Евфрата" уничтожили 245 объектов террористической организации "Исламское государство" и 43 террористов. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на сводку Вооруженных сил Турции.

С начала операции "Щит Евфрата" в Сирии удалось очистить от террористов территорию, площадь которой составляет 1880 квадратных километров, на ней находятся 228 населенных пунктов. Также в ходе операции уже уничтожили 2156 террористов "Исламского государства" и 321 боевика PYD.

Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" была начата 24 августа благодаря поддержке Вооруженных сил Турции.