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Турецкие военные за сутки ликвидировали 43 террористов ИГИЛ в Сирии
11.02.2017 11:34

Турецкие военные за сутки ликвидировали 43 террористов ИГИЛ в Сирии

Вооруженные силы Турции в течение 172 дня операции "Щит Евфрата" уничтожили 245 объектов террористической организации "Исламское государство"  и 43 террористов. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на сводку Вооруженных сил Турции.

С начала операции "Щит Евфрата" в Сирии удалось очистить от террористов территорию, площадь которой составляет 1880 квадратных километров, на ней находятся 228 населенных пунктов. Также в ходе операции уже уничтожили 2156 террористов "Исламского государства" и 321 боевика PYD.

Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" была начата 24 августа благодаря поддержке Вооруженных сил Турции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Ираке убили главного палача террористической организации "Исламское государство" Абу Сайяфа, который во время своей деятельности обезглавил как минимум сто человек.

Теги материала: Сирия, ИГИЛ, Турция, террорист, ликвидация
Новости СМИ2
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