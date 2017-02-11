Российских хакеров подозревают в кибератаках на МИД Италии

Чиновники из Италии заподозрили Российскую Федерацию в совершении хакерских атак на Министерство иностранных дел в прошедшем году, вызвавших нарушения в функционировании электронной почты. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на источники.
Первая кибернетическая атака была осуществлена весной 2016 года, после чего атаки продолжались как минимум четыре месяца перед тем, как их выявили. Однако проникнуть в зашифрованную систему сообщений хакеры не смогли.
Один из чиновников рассказал, что премьер-министра Паоло Джентилони, занимающего в тот период должность руководителя Министерства иностранных дел Италии, кибернетические атаки не коснулись.
Также в The Guardian отметили, что итальянский чиновник не подтвердил, что в хакерских атаках замешана Российская Федерация, но двое других людей, знакомых с ситуацией, заявили, что именно РФ стояла за хакерами.
Сейчас кибернетические атаки расследует главный прокурор в Риме.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на сайт информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины была совершена хакерская атака.