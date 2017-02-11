Российских хакеров подозревают в кибератаках на МИД Италии

MIGnews.com.ua

Чиновники из Италии заподозрили Российскую Федерацию в совершении хакерских атак на Министерство иностранных дел в прошедшем году, вызвавших нарушения в функционировании электронной почты. Об этом сообщает The Guardian , ссылаясь на источники.

Первая кибернетическая атака была осуществлена весной 2016 года, после чего атаки продолжались как минимум четыре месяца перед тем, как их выявили. Однако проникнуть в зашифрованную систему сообщений хакеры не смогли.

Один из чиновников рассказал, что премьер-министра Паоло Джентилони, занимающего в тот период должность руководителя Министерства иностранных дел Италии, кибернетические атаки не коснулись.

Также в The Guardian отметили, что итальянский чиновник не подтвердил, что в хакерских атаках замешана Российская Федерация, но двое других людей, знакомых с ситуацией, заявили, что именно РФ стояла за хакерами.

Сейчас кибернетические атаки расследует главный прокурор в Риме.