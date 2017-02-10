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В Новой Зеландии произошло массовое самоубийство 400 дельфинов
10.02.2017 10:05

В Новой Зеландии произошло массовое самоубийство 400 дельфинов  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Природоохранный департамент Новой Зеландии сообщил, что более 400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии, передает ВВС Украина.

Сообщается, что в момент прибытия волонтеров сотни животных уже погибли.  Это один из самых массовых случаев самоубийства млекопитающих, зарегистрированных в стране.

Согласно сообщению департамента, на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова выбросились 416 животных.

К сожалению, почти 70% дельфинов на берегу - погибли. Сотрудники департамента, волонтеры и местные жители принимают меры, чтобы спасти оставшихся - они отправляют животных в открытое море во время прилива. Сообщается также, что шансы выживания дельфинов очень малы.

"Несмотря на количество погибших животных, мы должны понимать, что остальные находятся в критическом состоянии", - рассказал региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. Ученые пока что не могут дать точного ответа, что является причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, более 300 оленей в крупнейшем национальном парке Норвегии Хардангервидда погибло от удара молнии.

Теги материала: животные, смерть, Новая Зеландия, дельфин
Новости СМИ2
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