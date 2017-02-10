Британия и Франция подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков

MIGnews.com.ua

В Великобритании в воздух подняли истребители "Тайфун" для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые летели вблизи британского воздушного пространства, пишет Reuters .

"Мы можем подтвердить, что с баз Лоссимут и Конингсби были быстро подняты самолеты "Тайфун", чтобы проконтролировать два бомбардировщика Ту-160, которые находились в зоне Великобритании", - сообщил представитель ВВС Великобритании.

В то же время во французских Военно-воздушных силах также сообщили о поднятии в воздух двух самолетов "Мираж". После чего российские бомбардировщики сопровождали испанские военные самолеты.

Стоит отметить, что в течение двух лет подобные инциденты во Франции имели место уж четыре раза.