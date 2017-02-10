Британия и Франция подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков

В Великобритании в воздух подняли истребители "Тайфун" для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые летели вблизи британского воздушного пространства, пишет Reuters.
"Мы можем подтвердить, что с баз Лоссимут и Конингсби были быстро подняты самолеты "Тайфун", чтобы проконтролировать два бомбардировщика Ту-160, которые находились в зоне Великобритании", - сообщил представитель ВВС Великобритании.
В то же время во французских Военно-воздушных силах также сообщили о поднятии в воздух двух самолетов "Мираж". После чего российские бомбардировщики сопровождали испанские военные самолеты.
Стоит отметить, что в течение двух лет подобные инциденты во Франции имели место уж четыре раза.
Как сообщал MIGnews.com.uа, истребители военно-воздушных сил Японии 24 января поднялись по тревоге - к границам государства приблизились три российских бомбардировщика Ту-95.