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Британия и Франция подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков
10.02.2017 09:20

Британия и Франция подняли в воздух истребители из-за российских бомбардировщиков

В Великобритании в воздух подняли истребители "Тайфун" для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-160, которые летели вблизи британского воздушного пространства, пишет Reuters.

"Мы можем подтвердить, что с баз Лоссимут и Конингсби были быстро подняты самолеты "Тайфун", чтобы проконтролировать два бомбардировщика Ту-160, которые находились в зоне Великобритании", - сообщил представитель ВВС Великобритании.

В то же время во французских Военно-воздушных силах также сообщили о поднятии в воздух двух самолетов "Мираж". После чего российские бомбардировщики сопровождали испанские военные самолеты.

Стоит отметить, что в течение двух лет подобные инциденты во Франции имели место уж четыре раза.

Как сообщал MIGnews.com.uа, истребители военно-воздушных сил Японии 24 января поднялись по тревоге - к границам государства приблизились три российских бомбардировщика Ту-95.

Теги материала: Великобритания, Франция, бомбардировщики, Россия
Новости СМИ2
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