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Власти Парижа обнесут Эйфелеву башню пуленепробиваемой стеной
09.02.2017 16:46

Власти Парижа обнесут Эйфелеву башню пуленепробиваемой стеной  Фоторепортаж

Для защиты достопримечательности от возможных террористических атак правительство решило обнести Эйфелеву башню в Париже пуленепробиваемой стеклянной стеной, передает Le Parisien.

Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни Бернар Годьер сообщил, что ограда охватит большую часть садов вокруг башни.

По информации издания, высота стены составит 2,5 метра и она обойдется стране в 20 млн евро.

Прогнозируется, что работы по возведению стены будут завершены к осени.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Франции приняло решение погасить огни Эйфелевой башни в знак солидарности с мирным населением сирийского города Алеппо, который подвергается агрессивным действиям боевиков.

Ранее сообщалось, что в Париже Эйфелеву башню временно закрыли из-за забастовки ее работников. Работников не устраивают уровень зарплат и рабочие условия.

 

 

Теги материала: Париж, стена, Эйфелева башня, проект
Новости СМИ2
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