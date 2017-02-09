Власти Парижа обнесут Эйфелеву башню пуленепробиваемой стеной

MIGnews.com.ua

Для защиты достопримечательности от возможных террористических атак правительство решило обнести Эйфелеву башню в Париже пуленепробиваемой стеклянной стеной, передает Le Parisien .

Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни Бернар Годьер сообщил, что ограда охватит большую часть садов вокруг башни.

По информации издания, высота стены составит 2,5 метра и она обойдется стране в 20 млн евро.

Прогнозируется, что работы по возведению стены будут завершены к осени.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Франции приняло решение погасить огни Эйфелевой башни в знак солидарности с мирным населением сирийского города Алеппо, который подвергается агрессивным действиям боевиков.