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В Китае всех въезжающих в страну обяжут сдавать отпечатки пальцев
09.02.2017 08:34

В Китае всех въезжающих в страну обяжут сдавать отпечатки пальцев

Правительство Китайской Народной Республики приняло решение начать собирать отпечатки пальцев у граждан, которые въезжают на территорию страны. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Министерство общественной безопасности Китая.

Сначала новую систему опробуют в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун), где она стартует, начиная с пятницы, 10 февраля. А уже к концу 2017 года ее планируют ввести во всех пунктах пересечения границы.

Сдавать отпечатки обяжут всех иностранных граждан в возрасте от 14 до 70 лет, однако иностранные дипломаты будут исключением.

В правительстве Китайской Народной Республики отметили, что в ряде стран подобная практика широко распространена.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Министерства иностранных дел Украины рассказали, как граждане Украины могут получить визу в Соединенные Штаты Америки после введения новых требований.

Теги материала: Китай, иностранцы, въезд, аэропорт, поездки
Новости СМИ2
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