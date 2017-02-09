В Китае всех въезжающих в страну обяжут сдавать отпечатки пальцев

MIGnews.com.ua

Правительство Китайской Народной Республики приняло решение начать собирать отпечатки пальцев у граждан, которые въезжают на территорию страны. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Министерство общественной безопасности Китая.

Сначала новую систему опробуют в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун), где она стартует, начиная с пятницы, 10 февраля. А уже к концу 2017 года ее планируют ввести во всех пунктах пересечения границы.

Сдавать отпечатки обяжут всех иностранных граждан в возрасте от 14 до 70 лет, однако иностранные дипломаты будут исключением.

В правительстве Китайской Народной Республики отметили, что в ряде стран подобная практика широко распространена.