В Китае всех въезжающих в страну обяжут сдавать отпечатки пальцев

Правительство Китайской Народной Республики приняло решение начать собирать отпечатки пальцев у граждан, которые въезжают на территорию страны. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Министерство общественной безопасности Китая.
Сначала новую систему опробуют в международном аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун), где она стартует, начиная с пятницы, 10 февраля. А уже к концу 2017 года ее планируют ввести во всех пунктах пересечения границы.
Сдавать отпечатки обяжут всех иностранных граждан в возрасте от 14 до 70 лет, однако иностранные дипломаты будут исключением.
В правительстве Китайской Народной Республики отметили, что в ряде стран подобная практика широко распространена.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Министерства иностранных дел Украины рассказали, как граждане Украины могут получить визу в Соединенные Штаты Америки после введения новых требований.