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Ведущий Fox News рассказал, когда извинится за "Путина-убийцу"
07.02.2017 10:36

Ведущий Fox News рассказал, когда извинится за "Путина-убийцу"

Телеведущий канала Fox News Билл О'райли, который во время интервью с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом назвал российского президента Владимира Путина убийцей, заявил, что его извинений можно ожидать где-то в 2023 году.

По словам О'райли, в России требуют извинений от него.

"В Москве требуют, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этим извинением. Но это может занять некоторое время. Можете его ожидать где-то так году в 2023-м", - отметил ведущий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, американский сенатор Джон Маккейн считает, что с Россией нельзя заключать никаких соглашений, и сравнил поведение российского президента Владимира Путина с поведением бандита и убийцы.

Теги материала: Владимир Путин, журналист, извинения
Новости СМИ2
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