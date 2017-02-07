Ведущий Fox News рассказал, когда извинится за "Путина-убийцу"

MIGnews.com.ua

Телеведущий канала Fox News Билл О'райли, который во время интервью с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом назвал российского президента Владимира Путина убийцей, заявил, что его извинений можно ожидать где-то в 2023 году.

По словам О'райли, в России требуют извинений от него.

"В Москве требуют, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этим извинением. Но это может занять некоторое время. Можете его ожидать где-то так году в 2023-м", - отметил ведущий.