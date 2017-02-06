Майдан в Румынии: полмиллиона человек требуют отставки правительства

В воскресенье вечером, 5 февраля, в Румынии сотни тысяч человек во многих городах вышли на протесты с требованием отставки правительства, пишет DW.
По полученным данным, антиправительственные акции прошли в 20 городах, а участие в них приняли около полумиллиона человек. Только в Бухаресте на улицы вышли 250 тысяч протестующих.
Стоит отметить, что люди требуют отставки правительства несмотря на то, что ранее оно согласилось декрет, предусматривающий смягчение антикоррупционного законодательства.
В то же время премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну не намерен подавать в отставку.
"Я не подам в отставку", - заявил Гриндяну в эфире одного из местных каналов.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, румынское правительство отзовет декрет, предусматривающий смягчение наказания за коррупционную деятельность.