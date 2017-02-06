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Майдан в Румынии: полмиллиона человек требуют отставки правительства
06.02.2017 09:40

Майдан в Румынии: полмиллиона человек требуют отставки правительства

В воскресенье вечером, 5 февраля, в Румынии сотни тысяч человек во многих городах вышли на протесты с требованием отставки правительства, пишет DW.

По полученным данным, антиправительственные акции прошли в 20 городах, а участие в них приняли около полумиллиона человек. Только в Бухаресте на улицы вышли 250 тысяч протестующих.

Стоит отметить, что люди требуют отставки правительства несмотря на то, что ранее оно согласилось декрет, предусматривающий смягчение антикоррупционного законодательства.

В то же время премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну не намерен подавать в отставку.

"Я не подам в отставку", - заявил Гриндяну в эфире одного из местных каналов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, румынское правительство отзовет декрет, предусматривающий смягчение наказания за коррупционную деятельность.

Теги материала: Румыния, массовые протесты, отставка правительства
Новости СМИ2
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