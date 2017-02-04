Экс-премьер Британии похвалил Шварценеггера за проделанную политическую работу

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон опубликовал в Snapchat видео, на котором запечатлен он и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Шварценеггер заявил, что бывший политик - его хороший друг из Англии, а Кэмерон, в свою очередь, представил Шварценеггера, сообщив, что тот является его давним другом и отметил работу актера и бизнесмена на должности губернатора штата в Соединенных Штатах Америки. После этого Кэмерон произнес ставшую крылатой фразу из фильма "Терминатор" "I'll be back", что переводится как "Я вернусь".
В The Guardian подчеркнули, что непонятно, что именно имели в виду бывший премьер и губернатор. Однако, скорее всего, подразумевалась не политика, так как в сентябре Кэмерон сложил полномочия депутата.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп разместил еще одно сообщение с обращением к Арнольду Шварценеггеру в Twitter.