Аравийский полуостров замело снегом

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В пятницу, 3 февраля, на Аравийском полуострове выпал снег, завалив горный массив Джебель Джесс и возвышенности на севере Саудовской Аравии, передает TJournal .

На Аравийском полуострове, который является одним из наиболее жарких мест на планете и самым жарким эмиратом Объединенных Арабских Эмиратов, утром температура воздуха опустилась ниже нуля.

В связи с непогодой и сильным ветром в Дубае, Абу-Даби и ряде иных городов Объединенных Арабских Эмиратов закрыли множество парков и прогулочных зон. Синоптики пообещали, что погода начнет улучшаться в субботу, 4 февраля, однако аномальный для указанного региона холод задержится еще на пять дней.