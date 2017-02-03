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Аравийский полуостров замело снегом
03.02.2017 20:59

Аравийский полуостров замело снегом  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В пятницу, 3 февраля, на Аравийском полуострове выпал снег, завалив горный массив Джебель Джесс и возвышенности на севере Саудовской Аравии, передает TJournal.

На Аравийском полуострове, который является одним из наиболее жарких мест на планете и самым жарким эмиратом Объединенных Арабских Эмиратов, утром температура воздуха опустилась ниже нуля.

В связи с непогодой и сильным ветром в Дубае, Абу-Даби и ряде иных городов Объединенных Арабских Эмиратов закрыли множество парков и прогулочных зон. Синоптики пообещали, что погода начнет улучшаться в субботу, 4 февраля, однако аномальный для указанного региона холод задержится еще на пять дней.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Испании объявили чрезвычайное положение в связи с мощными снегопадами и вьюгами практически во всех провинциях.

Теги материала: ОАЭ, полуостров, снег, осадки, температура, погода, фото, видео
Новости СМИ2
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