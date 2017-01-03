ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Мир
В Китае запустили первый прямой поезд в Лондон
03.01.2017 20:24

В Китае запустили первый прямой поезд в Лондон

В воскресенье, 1 января, из Китая в Великобританию впервые направился грузовой поезд, стартовой площадкой для него станет город Иу в провинции Чжэцзян на востоке страны, а конечной - столица Великобритании город Лондон. Об этом сообщается Xinhua.

Чтобы добраться до Великобритании, поезду необходимо будет проследовать по территориям Казахстана, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии, Франции и России.

Помимо этого, стало известно, что общая длина маршрута составила 12 тысяч километров, их локомотив преодолеет за 18 дней. Лондон является 15 европейским городом, в который постоянно следуют грузовые поезда из Китайской Народной Республики.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "Укрзализныця" запустила 41 дополнительный поезд на новогодние и рождественские праздники.

Теги материала: Китай, Великобритания, Лондон, поезд
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В США подтвердили захват подводного судна китайскими военными
Важное
В США подтвердили захват подводного судна китайскими военными
В Британии 101-летнего мужчину засудили за совращение 21 ребенка
Важное
В Британии 101-летнего мужчину засудили за совращение 21 ребенка
В 23 городах Китая объявили "красный" уровень тревоги
Важное
В 23 городах Китая объявили "красный" уровень тревоги  Фоторепортаж
Самый длинный тоннель в мире получил разрешение на перевозки пассажиров
Важное
Самый длинный тоннель в мире получил разрешение на перевозки пассажиров
В Британии суд обвиняет 101-летнего подсудимого в совращении малолетних
Важное
В Британии суд обвиняет 101-летнего подсудимого в совращении малолетних
ДТП в Китае: пассажирский автобус упал в водоем
Важное
ДТП в Китае: пассажирский автобус упал в водоем  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом
Эксклюзив  Лапин заявил, что Украина ведет торговлю с оккупированным Донбассом  Видеорепортаж
03.01.2017
Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу
Эксклюзив  Кличко пообещал построить в центре Киева новый мост и канатную дорогу  Видеорепортаж
03.01.2017
Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
Эксклюзив  Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым
02.01.2017
Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет
Эксклюзив  Тука: Донбасса, к которому мы привыкли, уже не будет  Видеорепортаж
02.01.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика