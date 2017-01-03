В Китае запустили первый прямой поезд в Лондон

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 января, из Китая в Великобританию впервые направился грузовой поезд, стартовой площадкой для него станет город Иу в провинции Чжэцзян на востоке страны, а конечной - столица Великобритании город Лондон. Об этом сообщается Xinhua .

Чтобы добраться до Великобритании, поезду необходимо будет проследовать по территориям Казахстана, Беларуси, Польши, Германии, Бельгии, Франции и России.

Помимо этого, стало известно, что общая длина маршрута составила 12 тысяч километров, их локомотив преодолеет за 18 дней. Лондон является 15 европейским городом, в который постоянно следуют грузовые поезда из Китайской Народной Республики.