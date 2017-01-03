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В Европу вторглись более 400 террористов ИГИЛ под видом беженцев
03.01.2017 19:56

В Европу вторглись более 400 террористов ИГИЛ под видом беженцев

На территорию Европы въехал один из лидеров террористической организации "Исламское государство" и еще 400 террористов, притворившись беженцами. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источник в спецслужбах Италии.

Указанные террористы являются отрядом, во главе которого стоит албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, также он известен под именем Абу Абдулла аль-Косова. Он - один из высокопоставленных лидеров "Исламского государства".

Помимо этого, сообщается, что в Сирии Мухаджери заметили еще в конце 2012 года, он появлялся на нескольких пропагандистских видеороликах террористической организации. Он заявлял, что организует теракт против израильской национальной сборной по футболу, государственных институтов Косово и сербских православных храмов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Германии полицейские задержали сирийца, подозреваемого в подготовке теракта в новогоднюю ночь.

Теги материала: Европа, Исламское государство, террорист, беженцы
Новости СМИ2
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