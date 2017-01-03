В Германии на Новый год уровень загрязнения воздуха вырос в 27 раз

MIGnews.com.ua

Правительство Германии опубликовала информацию о том, что в связи с запуском большого количества фейерверков уровень загрязнения воздуха в ночь с 31 декабря на 1 января значительно превысил допустимые нормы, передает BBC .

В Мюнхене в новогоднюю ночь провели замеры, которые показывают, что уровень вредных веществ в воздухе в 27 раз выше, чем то количество, которое указывает Евросоюз в своих рекомендациях (50 микрограмм вредных частиц на кубометр воздуха).

Также на территории всей страны в указанное время в воздух попало приблизительно четыре тысячи тонн вредных веществ, такие показатели равняются 15% автомобильных выбросов за год.

Фейерверки превращают частицы пыли, грязи и копоти в микрочастицы, которые способны попасть в легкие и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Представители различных организаций по защите окружающей среды потребовали от властей запретить применение фейерверком частным лицам.