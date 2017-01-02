В Риме открыли McDonald's в здании, которое принадлежит Ватикану

MIGnews.com.ua

В канун Нового года в Риме провели открытие ресторана быстрого питания сети McDonald's в принадлежащем Ватикану здании. Об этом сообщает NBC News , ссылаясь на Catholic Press Agency.

Заведение находится всего в ста метрах от государства Ватикан, открытие провели сдержанно и старались не афишировать, так как общество возмутилось предыдущей попыткой открытия ресторана в том же месте. В тот раз жители Рима называли заведение McVatican.

Кроме того, в национальной газете La Repubblica появилась информация о том, что за аренду первого этажа здания McDonald's будет платить Апостольскому престолу 30 тысяч долларов.

Также сообщается, что в католической церкви неоднозначно отреагировали на решение сдать в аренду помещение для американской компании.