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В Риме открыли McDonald's в здании, которое принадлежит Ватикану
02.01.2017 11:06

В Риме открыли McDonald's в здании, которое принадлежит Ватикану

В канун Нового года в Риме провели открытие ресторана быстрого питания сети McDonald's в принадлежащем Ватикану здании. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на Catholic Press Agency.

Заведение находится всего в ста метрах от государства Ватикан, открытие провели сдержанно и старались не афишировать, так как общество возмутилось предыдущей попыткой открытия ресторана в том же месте. В тот раз жители Рима называли заведение McVatican.

Кроме того, в национальной газете La Repubblica появилась информация о том, что за аренду первого этажа здания McDonald's будет платить Апостольскому престолу 30 тысяч долларов.

Также сообщается, что в католической церкви неоднозначно отреагировали на решение сдать в аренду помещение для американской компании.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, McDonald's подал иск против Флоренции из-за отказа местного правительства открыть ресторан на Соборной площади.

Теги материала: Рим, Ватикан, фастфуд, McDonald's, ресторан
Новости СМИ2
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