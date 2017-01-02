В Дании скончался старейший потомок последнего русского царя

MIGnews.com.ua

В Дании умер князь Дмитрий Романов в возрасте 90 лет, он являлся самым старым родственников последнего русского царя Николая II. Об этом сообщает Радио Свобода .

Отец князя Роман Романов был вторым двоюродным братом царя, в связи с этим умерший был прямым потомком царя Николая II. Князь считал себя главой Дома Романовых, однако это оспаривали другие Романовы. Семья Романова эмигрировала из России, поселившись во Франции, где и родился Дмитрий.

В течение своей жизни он работал историком, занимался службой в банке, писательской деятельностью и благотворительностью для российских больниц и детских домов. Последний визит в Российскую Федерацию князь нанес в октябре, тогда он получил орден Святого Александра за продвижение исторического и культурного достояния России.