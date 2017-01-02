Ким Чен Ын заявил об окончании разработки межконтинентальной баллистической ракеты

MIGnews.com.ua

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что в стране завершают разработку межконтинентальной баллистической ракеты, передает Радио Свобода .

Такое заявление он сделал во время новогоднего обращения, рассказав, что в 2016 году возросла ядерная сила Северной Кореи, а в ближайшем будущем страна будет владеть межконтинентальной баллистической ракетой.

В свою очередь действующий глава Южной Кореи, премьер-министр и исполняющий обязанности президента Хван Гё Ан в ходе новогоднего обращения подчеркнул, что в его стране значительно увеличатся расходы на военную промышленность на фоне противостояния с Северной Кореей.

Известно, что в прошедшем годе в Северной Корее были проведены два испытания ядерного оружия и большое количество испытаний баллистических ракет.

Кроме того, в КНДР достигли весомых успехов в создании баллистических ракет, однако точной информации о том, полностью ли соответствует реальности заявление, которое сделал Ким, нет.