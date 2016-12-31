Совбез ООН поддержал резолюцию об остановке огня в Сирии

MIGnews.com.ua

В субботу, 31 декабря, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций единогласно приняли резолюцию, которую предложили Турция и Российская Федерация, в поддержку прекращения огня в Сирии, передает УНН.

Резолюция предусматривает максимально быструю организацию доставки гуманитарной помощи во все уголки Сирии, политическое урегулирование конфликта, которого планируется достичь благодаря переговорам между правительством и повстанцами. Уже в январе в Астане должны начаться переговоры, посредником на которых выступят Турция и Российская Федерация.

Хрия перемирие объявили, в Сирии до сих пор сообщают о стрельбе и авиаударах, информации о том, кто виновен в происшествиях, нет. Несколько повстанческих групп заявили, что посчитают соглашение о прекращении огня аннулированным, если авиаудары и иные военные действия не прекратятся.