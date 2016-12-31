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Трамп пожелал своим врагам счастливого Нового года
31.12.2016 18:12

Трамп пожелал своим врагам счастливого Нового года

Недавно избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в необычной форме поздравил всех с наступающим Новым годом. Среди тех, кому он адресовал свои пожелания, были и многие враги президента. Трамп опубликовал сообщение с поздравлениями на своей официальной странице в Twitter.

"Счастливого Нового года всем, включая моих многих врагов и тех, кто боролся со мной и проиграл настолько серьезно, что они просто не знают, что делать. Люблю!" - написал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил глав множества государств с наступающим Новым годом, однако "забыл" о президенте Украины Петре Порошенко и бывшем главе Соединенных Штатов Америки Бараке Обаме.

Теги материала: США, Дональд Трамп, Новый год, праздник, поздравление, Twitter
Новости СМИ2
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