Жители Сиднея уже встретили Новый год традиционными фейерверками

MIGnews.com.ua

В самом большом городе Австралии Сиднее уже встретили Новый год, запустив традиционные фейерверки над Сиднейской бухтой, передает BBC .

В городе ожидали, что посмотреть на фейерверки и встретить Новый год на берег бухты придут приблизительно полтора миллиона человек, но точное количество зрителей не сообщается. На мероприятии звучала музыка Дэвида Боуи и Принса, скончавшихся в 2016 году.

В Сиднее Новый год настал в 15:00 по киевскому времени, всего на час раньше 2017 год встретили в Окленде в Новой Зеландии.

Кроме того, сообщается, что во многих городах мира перед Новым годом приняли решение усилить меры безопасности в местах массового скопления людей. Причиной этого стала недавняя атака на рождественскую ярмарку в немецком городе Берлин.