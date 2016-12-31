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Жители Сиднея уже встретили Новый год традиционными фейерверками
31.12.2016 17:55

Жители Сиднея уже встретили Новый год традиционными фейерверками  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В самом большом городе Австралии Сиднее уже встретили Новый год, запустив традиционные фейерверки над Сиднейской бухтой, передает BBC.

В городе ожидали, что посмотреть на фейерверки и встретить Новый год на берег бухты придут приблизительно полтора миллиона человек, но точное количество зрителей не сообщается. На мероприятии звучала музыка Дэвида Боуи и Принса, скончавшихся в 2016 году.

В Сиднее Новый год настал в 15:00 по киевскому времени, всего на час раньше 2017 год встретили в Окленде в Новой Зеландии.

Кроме того, сообщается, что во многих городах мира перед Новым годом приняли решение усилить меры безопасности в местах массового скопления людей. Причиной этого стала недавняя атака на рождественскую ярмарку в немецком городе Берлин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, военнослужащие Украины, находящиеся сейчас на Донбассе, поздравили всех украинцев с наступающим Новым годом.

Теги материала: Австралия, Сидней, Новый год, праздник, фейерверки, фото, видео
Новости СМИ2
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