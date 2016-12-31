Повстанцы в Сирии заявили о намерении выйти из перемирия

MIGnews.com.ua

Сирийские повстанцы угрожают прекратить перемирие, если правительственные войска не прекратят нарушать условия режима прекращения огня, пишет DW .

Согласно обнародованному повстанцами заявлению, в пятницу, 30 декабря, в ряде сирийских регионов продолжались бои и удары с воздуха (несмотря на режим прекращения огня, - ред.).

"Длительные нарушения со стороны режима (Башара Асада, - ред.), бомбардировки и попытки атаковать подконтрольные революционным фракциям районы лишат соглашение любой силу", - говорится в обнародованном повстанцами заявлении.