Повстанцы в Сирии заявили о намерении выйти из перемирия

Сирийские повстанцы угрожают прекратить перемирие, если правительственные войска не прекратят нарушать условия режима прекращения огня, пишет DW.
Согласно обнародованному повстанцами заявлению, в пятницу, 30 декабря, в ряде сирийских регионов продолжались бои и удары с воздуха (несмотря на режим прекращения огня, - ред.).
"Длительные нарушения со стороны режима (Башара Асада, - ред.), бомбардировки и попытки атаковать подконтрольные революционным фракциям районы лишат соглашение любой силу", - говорится в обнародованном повстанцами заявлении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин во время совещания с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым заявил о достижении сторонами сирийского конфликта соглашения о перемирии.