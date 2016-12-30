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Билл Гейтс заявил, что грипп может поразить все человечество
30.12.2016 09:36

Билл Гейтс заявил, что грипп может поразить все человечество

В ближайшие десять лет смертельная эпидемия гриппа может поставить на колени все человечество. Об этом предупреждает американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью с BBC, передает ВВС.

"Я постоянно скрещиваю пальцы, чтобы смертельная эпидемия вроде гриппа не случилась в ближайшие 10 лет", - сказал Гейтс.

Человечество имеет современные средства для борьбы с вирусом. Однако Гейтс побаивается, что люди не успеют вовремя отреагировать на эпидемию, а это позволит ей быстро распространиться.

Миллиардера тревожит то, как человечество реагирует на чрезвычайные ситуации. Так как из-за регуляторных стандартов и различных ограничений люди реагируют на болезни крайне медленно.

В качествк примера уязвимости человека перед эпидемией Гейтс приводит недавние кризисы, связанные с лихорадкой Эбола и вирусом Зика. Людям сложно разрабатывать новые лекарства и вакцины быстро.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, американские ученые вывели антитела, которые снизили заражение вирусом Зика среди мышей. Исследователи обнаружили, что вирус поддается лечению во время беременности.

 

Теги материала: грипп, эпидемия, смерть, человечество, Билл Гейтс
Новости СМИ2
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