Билл Гейтс заявил, что грипп может поразить все человечество

MIGnews.com.ua

В ближайшие десять лет смертельная эпидемия гриппа может поставить на колени все человечество. Об этом предупреждает американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью с BBC, передает ВВС .

"Я постоянно скрещиваю пальцы, чтобы смертельная эпидемия вроде гриппа не случилась в ближайшие 10 лет", - сказал Гейтс.

Человечество имеет современные средства для борьбы с вирусом. Однако Гейтс побаивается, что люди не успеют вовремя отреагировать на эпидемию, а это позволит ей быстро распространиться.

Миллиардера тревожит то, как человечество реагирует на чрезвычайные ситуации. Так как из-за регуляторных стандартов и различных ограничений люди реагируют на болезни крайне медленно.

В качествк примера уязвимости человека перед эпидемией Гейтс приводит недавние кризисы, связанные с лихорадкой Эбола и вирусом Зика. Людям сложно разрабатывать новые лекарства и вакцины быстро.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, американские ученые вывели антитела, которые снизили заражение вирусом Зика среди мышей. Исследователи обнаружили, что вирус поддается лечению во время беременности.