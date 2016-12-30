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Кубинцам в качестве эксперимента разрешили подключить домашний интернет
30.12.2016 08:45

Кубинцам в качестве эксперимента разрешили подключить домашний интернет

На Кубе, в Гаване, правительство запустило новый эксперимент и разрешило 2 тыс. жителям подключить домашний Интернет. Об этом сообщает агентство Reuters, которое побывало в доме одной из участниц пилотного проэкта - 67-летней преподавательницы в университете Маргарите Маркес.

"Это как исполнение мечты", - поделилась участница проекта.

Государство позволило провести Интернет только 5% кубинцев. Разрешение получили, преимущественно, представители интеллигенции: доктора, академики.

Куба - страна с одним из самых низких показателей доступа к Интернету. До этого времени население Кубы, которое составляет 11,2 млн человек, могло подключиться ко Всемирной сети только в специально отведенных местах Wi-Fi, при чем за эту услугу нужно платить 1,5 дол в час, что составляет 5% среднего дохода жителя Кубы в месяц.

"С марта мы должны будем платить, но мы не знаем, сможем ли. Поэтому мы хотим насладиться Интернетом хотя бы в январе и феврале", - отметила Маркес.  

Пилотный проект запустили две недели назад.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в киевском метро вскоре появится 3G. В компании мобильной связи, которая будет заниматься обеспечением Интернета, пообещали, что 3G в метро проведут уже через полгода.  

Теги материала: Куба, интернет, правительство, эксперимент
Новости СМИ2
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