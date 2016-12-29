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Смоленская катастрофа: Польша требует от России новые стенограммы переговоров пилотов
29.12.2016 09:34

Смоленская катастрофа: Польша требует от России новые стенограммы переговоров пилотов

Польша требует от России безотлагательно передать ей обломки Ту-154М, разбившегося под Смоленском, а также неизвестные Варшаве стенограммы переговоров из кабины борта номер один. Соответстуцющую ноту направило российской стороне Министерство иностранных дел Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

"27 декабря посольство Польши в Москве направило ноту российской стороне. МИД Польши просит безотлагательно передать неизвестные ранее Польше фрагменты записей переговоров в кабине президентского самолета Ту-154 за несколько секунд до крушения по Смоленском в 2010 году", - информировало ведомство.

В то же время, Посольство России в Польше назвало эти требования безосновательными. "Картина трагедии в свое время была восстановлена Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и польской Комиссией по расследованию авиационных происшествий государственной авиации. Она хорошо известна, в том числе польской стороне. В частности, не секрет, что одним из злополучных факторов стало присутствие в кабине разбившегося Ту-154М посторонних лиц, которые оказывали давление на пилотов в критический момент", - подчеркивается в заявлении российского дипломатического представительства.

В посольстве РФ заявляют, что "речь не идет о чем-то новом", а потому  нет оснований утверждать, что у России есть какая-то ранее неизвестная запись разговоров пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает. Дипломаты заявляют, что расшифровка переговоров пилотов неоднократно публиковалась в СМИ, ее легко можно найти в Интернете.

"В отношении передачи польской стороне обломков самолета - нет смысла в очередной раз объяснять, почему обломки необходимы российским следователям, пока в России идут следственные действия. Важно, однако, вновь разъяснить, в первую очередь польской общественности, для которой этот вопрос так чувствителен, что польским следователям никоим образом не ограничивается и никогда не ограничивался доступ к этим обломкам, они могут в любой момент приехать в Россию и работать с ними", - заверили в посольстве России.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Польше уверены, что перед правительством РФ и российскими диспетчерами стояла цель уничтожить самолет, перевозивший президента Польши Леха Качиньского и делегацию. Экс-президента и его супругу Марию, которые погибли под Смоленском в 2010 году, перезахоронили в Кракове, предварительно эксгумировав и исследовав на предмет следов от взрыва. 

Теги материала: Смоленск, авиакатастрофа, Польша, Россия, переговоры, пилоты, обломки
Новости СМИ2
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