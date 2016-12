Гепарды могут вымереть на протяжении этого десятилетия

В ближайшие годы гепарды могут исчезнуть из-за сокращения их среды обитания. Эти выводы британские ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Phys.org .

Зоологическое сообщество Лондона сообщает, что на сегодняшний день на Земле осталось всего 7100 гепардов. В странах Азии и Африки самых быстрых наземных млекопитающих стало меньше на 70-90%, а среда обитания животных сократилась на 91%.

Ученые заявляют, что они представили наиболее комплексное исследование, которое анализирует сегодняшнее состояние гепардов.

"Учитывая скрытный характер этих кошек, нашим коллегам было крайне сложно наблюдать за ними, что привело к тому, что на их проблемы мало кто обращал внимание. Наше исследование показывает, что необходимость поддерживать большой ареал обитания вкупе с множеством других угроз сделала гепардов более уязвимыми для вымирания, чем мы считали ранее", - отмечает Сара Дюран из Зоологического общества Лондона.

Согласно исследованиям ученых, азиатские подвиды находятся на данный момент в более плачевном состоянии, чем африканские. Таким образом, сегодня существует всего 50 особей азиатских гепардов, проживающих в ограниченном регионе Ирана.

Британские экологи считают, что за 5-10 лет гепардов станет в два раза меньше, а это означает их полное вымирание в дальнейшем при условии, если человечество не позаботится об их сохранении.

Ранее, исследователи объявили, что крупные животные могут вымереть уже к 2100 году. Среди животных на грани вымирания находится черный носорог, бенгальский тигр и другие животные, которых сейчас встретить в природе - большая редкость.

